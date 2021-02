Épisode 06

Disponible jusqu'au 1 septembre 2023

Certaines journées sont compliquées et peuvent même mettre la vie des sauveteurs en danger. C´est ce qui attend l´équipe en se rendant dans un logement insalubre squatté par un criminel et un vide sanitaire sale et exigu pour sauver des chats coincés. Un cas comme dans l´autre, blessures potentielles et panique guettent les sauveteurs sans compter la fatigue qui s´installe. Éric se demande si le jeu en vaut la chandelle et surtout s´il n´a pas dépassé les limites.