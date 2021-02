Disponible jusqu'au 13 mars 2021

Pier-Luc Funk et ses complices, Hélène Bourgeois-Leclerc et Pierre-Yves Roy-Desmarais se retrouvent sur un grand plateau de variétés pour nous offrir des soirées festives et remplies d´autodérision. Judicieux mélange de stands up, sketchs, numéros de variété et de jeux, on met l´accent sur les idées préconçues que l´on peut avoir envers certains groupes de gens.