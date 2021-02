Philippe Laprise

Fort de son expérience en télévision et à la radio, l’humoriste possède une facilité déconcertante pour divertir le public, notamment grâce à son incroyable sens du timing et son aisance sur scène hors du commun. Fidèle à lui-même, il vous charmera avec ses histoires savoureuses et son énergie scénique contagieuse!