Phil Roy

Sur scène, Phil Roy s’éclate avec un plaisir et une énergie sans limite en se dévoilant sous toutes ses facettes. Son premier spectacle solo est pour lui l’occasion de présenter au public sa vision du monde avec un soupçon d’immaturité. Avec Monsieur, il exprime cette dualité entre refuser de vieillir et accepter ses responsabilités d'adulte. Plusieurs se reconnaîtront en lui et s’apercevront rapidement que c’est comme s’ils assistaient au spectacle d’un ami de longue date.