Samuel essaie de s’offrir une semi-retraite afin de passer plus de temps avec Jacqueline. Pourra-t-il se restreindre à travailler deux jours par semaine ? Réussira-t-il à se réaliser hors du travail et à se trouver un projet de retraite bien à lui? Jacqueline est très occupée par la présidence de son groupe Action Loisirs, mais elle prendra également le temps d’épauler ses enfants et petits-enfants dans de grands défis. De son côté, Gloria recherche activement Abbie, perdue dans la forêt. Thomas et Abbie seront-ils retrouvés sains et saufs ? De plus, le projet d’avoir un autre enfant refait surface, mais plusieurs embûches l’attendent. Pour sa part, Louisa continue de croire que Ludovic a un bon fond. Elle décide de lui faire confiance. Se trompe-t-elle ? Philippe vit un flirt de plus en plus sérieux avec Mélanie, cette dernière l’attirant dans ses filets…Elle veut assurer ses arrières chez Agua… Verra-t-il clair dans son jeu? Charles tente de vivre à l’écart de sa famille, du moins pour un certain temps sa nouvelle relation amoureuse avec Sophie. Charles et Philippe trouveront-ils le traître qui a mené à la perte du contrat important de Snack-to-go? Est-ce vraiment fini entre Éric et Renaud? Présentement aux études, Éric se tourne vers des produits non recommandables afin d’être efficace dans ses travaux scolaires. Quelles en seront les conséquences? Anne réussira-t-elle à vivre sa relation amoureuse avec Ludovic? Tiendra-t-elle tête à son père qui est totalement contre cette relation? Toute cette histoire pourrait bien créer un froid entre Philippe et Louisa…