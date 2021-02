Noël arrive en campagne

Stefano et sa trentaine d´invités vous proposent une heure d´ambiance festive et chaleureuse au cours d´un souper de Noël à la fois simple et raffiné. Lors de cette émission, vous retrouverez des gens attachants, tant ruraux que citadins, qui ont participé à la série Arrive en campagne. Vous serez témoin de leurs retrouvailles chaleureuses