Mario Jean

Mario Jean a su rapidement et depuis longtemps se tailler une place dans le cœur des Québécois. Avec plus de 1 200 représentations de ses spectacles et près d’un million de spectateurs. Mario est devenu un incontournable de l’humour. Son humour unique et rassembleur lui permet de parler des sujets dans lesquels les gens se reconnaissent. Sa simplicité, sa pertinence et sa spontanéité font de lui un artiste complet doublé d’une personnalité des plus attachantes.