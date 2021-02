Lol:-)

Les comédiens Réal Bossé, Martin Drainville, Julie Ménard, Antoine Vézina, Clauter Alexandre et Cathleen Rouleau incarneront une multitude de personnages issus d’univers tous plus nouveaux et surprenants, tels que le tremblement de terre, la première de film, les indigènes, la centrale nucléaire ou les parachutistes! Tournée dans la capitale et à Cuba, la 9e saison de LOL:) vous fera rire par ses situations loufoques, toutes plus insolites les unes que les autres!