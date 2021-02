Lise Dion

Lise Dion est plus en forme que jamais dans Le temps qui court, son troisième spectacle en carrière mis en scène par Michel Courtemanche, et applaudi par plus de 365 000 spectateurs! En plus de nous expliquer ce qu’elle a fait pendant son absence des planches qui a duré six ans, elle donne des nouvelles de Marcel et de ses ados… qui, en principe, ne sont plus des ados.