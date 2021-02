Épisode 19 - La solitude

Disponible jusqu'au 1 janvier 2024

Lors d´une démonstration de leurs talents, les Somnifrère hypnotisent Alexandra. L´agente reçoit la commande de se trouver un mari. Les hypnotiseurs doivent quitter pour la chine et laissent l´agente dans un état plus intense que prévu. L´équipe d´AMG doit rester toute la nuit à l´agence pour s´occuper d´Alexandra qui cherche désespérément à marier Jean Frédéric. Ce dernier revient d´un voyage d´affaires et est attendu par Emmanuelle qui exige des explications à propos de son compte de dépense.