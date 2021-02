Épisode 18 - Pur à cuire

Disponible jusqu'au 1 janvier 2024

Mehdi Bousaidan doit écrire 40 minutes de spectacle en 2 jours, c´est la panique. Gad Elmaleh aimerait que le jeune humoriste fasse sa première partie à New York dans 48 heures. Gabriel tente de fournir à Mehdi les conditions idéales pour créer. Arlette est prise à montrer le système de comptabilité à Hubert suite à la dépression du comptable. Noémie et Jean Frédéric se rapprochent de plus en plus lors d´une livraison à domicile. Alexandra reçoit une visite de l´ex à Gabriel.