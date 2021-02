Épisode 17 - La gentilesse

Disponible jusqu'au 1 janvier 2024

Jean Frédéric tente de cacher à Macha Grenon une bévue du passé qui revient le hanter. Afin de protéger sa réputation l´agent cherche à empêcher tout prix une rencontre entre Macha Grenon et la réalisatrice Sophie Dupuis. Il demande de l´aide à Camille pour préserver son secret. Alexandra sentant qu´il y a anguille sous roche mène son enquête. Arlette et Emmanuelle découvrent la disparition du comptable, tandis que Gabriel et Thomas reçoivent une visite surprise de taille à l´agence.