Épisode 12 - Au bar le Wawaron

Disponible jusqu'au 1 janvier 2024

Marc Messier, hypocondriaque et convaincu que sa fin approche, veut régler ses obsèques. Marc presse Jean-Frédéric de l´accompagner chez le médecin pour passer des tests et lui apprend du même coup qu´il en a fait son exécuteur testamentaire. L´agent est débordé, car il doit en plus faire face au conséquence de ses mensonges: Emmanuelle a découvert que Camille était sa fille illégitime. Suite à la vente de l´agence Arlette cherche un endroit pour enterrer les cendres de son ancien patron.