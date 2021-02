Épisode 10 - Do, le do, il a bon dos

Disponible jusqu'au 1 janvier 2024

Rémy Girard est en conflit avec une jeune metteur en scène prometteuse. La première arrive à grands pas et Remy refuse d´interpréter une chanson de la « Mélodie du bonheur ». Alexandra, qui les a mis en contact, est prise entre l´arbre et l´écorce. Jean-Frédéric et Emmanuelle sont excités par l´achat de l´agence AMG. Sofia est en audition pour le film de son copain Simon-Olivier, mais en arrache. Camille découvre que son ex a une nouvelle copine, furieuse, elle se retire des réseaux sociaux.