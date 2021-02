Épisode 08 - C'est quoi l'amour?

Disponible jusqu'au 1 janvier 2024

Mariana Mazza se fait demander en mariage sur le plateau de Salut bonjour en direct. Elle accepte sur le coup, mais par la suite va voir Jean-Frédéric pour lui avouer qu´elle ne se sent pas prête et lui demande de l´aide pour s´en sortir. Alexandra et Marianne explorent leur amour en se donnant des rendez-vous enflammés dans les recoins de l´agence. Pour impressionner Sofia, Gabriel décide d´aborder le problème de la représentation des minorités visibles à l´écran avec des agents de casting.