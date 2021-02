Épisode 07 - Tu n'es pas vulnérable

Disponible jusqu'au 1 janvier 2024

Guillaume Lemay Thivierge est le héros dans un film sur la catastrophe de l´autoroute 13. Dans une vidéo devenue virale, on voit l´acteur avoir un malaise dans une ruelle, ce qui inquiète grandement Alexandra et les producteurs du film. Marianne, la vérificatrice de Revenu Canada, épluche méthodiquement les factures de l´agence. Les agents tentent tant bien que mal de répondre à ses questions. Gabriel n´arrive pas à vendre son condo, il doit se résoudre à y vivre et garder Thomas comme coloc.