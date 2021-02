Épisode 02 - La barbe

Disponible jusqu'au 1 janvier 2024

Pierre-Luc Brillant doit raser sa barbe pour une série et la garder pour une autre. Le comédien devra s'en remettre à Jean-Frédéric, Alexandra et Gabriel pour résoudre l'impasse sans l'aide du grand patron, Michel, en vacances au Brésil. Camille s'entête à conserver son emploi d'assistante malgré tous les défis que cela comporte. Gabriel, exaspéré de gérer les problèmes de son ex, décide d'aller voir la pièce de Sofia, la réceptionniste, et s'en voit transformé.