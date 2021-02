Épisode 04 - Souvenirs piquants

Disponible jusqu'au 1 janvier 2026

Le médecin de Martin lui apprend qu´il a une ITS. Jusqu´ici, on est dans le banal d´une vie de célibataire. Or, le souci de Martin, c´est qu´il a «recouché» avec Julie depuis leur séparation et lui a peut-être transmis ce souvenir… Chacun aura sa suggestion à Martin pour trouver la meilleure façon de lui annoncer. Pendant qu´il rumine ces soucis piquants, son frère Marc-André subit une intimidation coûteuse que Martin doit régler, en plus d´apprendre à Léo à conduire.