Lemire Verville

Après plus de 30 ans d´amitié, Daniel Lemire et Pierre Verville ont décidé de remonter ensemble sur scène pour vous présenter un tout nouveau spectacle. Avec un humour débridé et des dialogues improbables, Daniel Lemire et ses personnages iront à la rencontre des célébrités incarnées par Pierre Verville. Un duo de choc… qui vous réserve bien des surprises!