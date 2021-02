Une fin difficile à Belle et Bum pour Geneviève Jodoin

Geneviève Jodoin revient avec beaucoup d’émotions sur sa dernière année à Belle et Bum. Il y a eu des changements dans l’équipe et elle ne se sentait pas appréciée par certaines personnes. Elle a finalement été remerciée ce qui l’a beaucoup affecté. Elle a décidé, par la suite, de ne plus autant s’impliquer émotionnellement dans ses projets.