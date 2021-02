Un retour à la radio qui a «tué» Les Grandes Gueules

Disponible jusqu'au 31 janvier 2023

Après plusieurs années à la radio, Mario et José ont décidé de prendre une pause pour démarrer une nouvelle tournée de spectacles. Ils ont finalement obtenu un nouveau contrat de radio qui les a forcés à stopper leur tournée. Mario confie avoir été malheureux pendant ses deux dernières années de radio. Il avait de la difficulté a écrire et lui et José se tapaient sur les nerfs mutuellement. Il ont alors décidé de se séparer. Aujourd’hui, Mario sent que leur amitié redevient ce qu’elle était auparavant.