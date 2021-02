Disponible jusqu'au 31 janvier 2023

Jean-Philppe présente à Sébastien un extrait d’une entrevue à l’émission Tam-Tam avec Patrick Bruel. Cette entrevue avait été extrêmement malaisante pour Sébastien et il confie ne pas avoir aimé son expérience à cette émission. Deux jours plus tard, il avait reçu une critique dévastatrice dans La Presse du samedi et celle-ci l’avait beaucoup affectée.