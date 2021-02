Le nouveau départ de Marguerite Blais

Disponible jusqu'au 31 janvier 2023

Marguerite Blais raconte que quelqu’un de haut placé dans le milieu artistique lui aurait affirmé à un certain point qu’elle était trop «vieille» pour continuer à être actrice. Les années suivantes, elle a eu beaucoup moins de contrats et a perdu sa maison dans une faillite. Elle est finalement allée à l’université à 45 ans pour la première fois de sa vie et s’est rendu jusqu’au postdoctorat. Aujourd’hui, avec son saut en politique, elle se sent enfin prise au sérieux.