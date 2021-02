Disponible jusqu'au 31 janvier 2023

Denis Coderre revient avec émotions sur sa défaite à la mairie de Montréal. Il admet que la dernière campagne a été dure et lui a fait réaliser beaucoup de choses sur son entourage. Il s’est senti absent avec son fils, car il était trop pris par son travail. Sa défaite lui a permis de faire une introspection et porter plus attention à sa santé. Il sent qu’il n’est pas encore prêt à revenir en politique.