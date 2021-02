Chantal Lacroix et la fin de «Donnez au suivant»

Chantal Lacroix se confie sur les raisons qui l’ont poussée à arrêter son émission «Donnez au suivant». Elle se sentait sollicitée à tout moment pour de l’aide et affirme avoir été découragée par certaines personnes qui s’attendaient à trop de cadeaux. Elle se confie également sur l’impression qu’elle a d’avoir dû travailler très fort toute sa vie et ne se sent pas reconnue à sa juste valeur encore aujourd’hui.