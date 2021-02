Disponible jusqu'au 31 janvier 2023

Boucar Diouf confie avoir compris dans les dernières années qu’il était une personne hautement complexée, en partie par son physique. Il se sentait également «alourdi» par les bagages que lui avait transmis son père. Grâce à son intégration au Québec et avec l’aide de sa femme, il se sent aujourd’hui beaucoup plus serein.