Stefano Faita raconte comment il était déprimé de ne pas voir sa famille lorsqu’il devait partir tout l’été pour le tournage de l’émission «In the kitchen» à Toronto . Au début de sa carrière, il acceptait beaucoup de projets pour avoir de plus gros revenus, mais maintenant il veut passer plus de temps avec sa famille.