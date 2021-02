Disponible jusqu'au 30 septembre 2021

Le Dr Réjean Thomas se confie avec émotions sur comment il se sent insulté quand on le traite de «Kid Kodak» alors qu’il n’a jamais cherché à être connu. Il explique qu’il se sent inspiré par ses patients, mais que les combats qu’il doit mener avec ceux qui ne comprennent pas leur réalité l’épuisent.