Jacques Rougeau raconte comment ses fils lui ont admis ne plus vouloir faire de la lutte. Il leur a cependant demandé d’être présents pour son dernier match comme son père avait demandé à lui et ses frères. Il admet ensuite avoir peur de trouver la vie ennuyante maintenant qu’il ne fait plus de lutte.