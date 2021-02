Disponible jusqu'au 16 mars 2021

Chaque semaine, six participants jouent à l'une des trois parties, comprenant le jeu des roulettes, le jeu des portes et le fameux jeu de l'œuf ou l'enveloppe. Les participants sont tous assurés de gagner un lot en argent et courent la chance de remporter le gros lot. Plaisir assuré!