Épisode 109

Disponible jusqu'au 1 septembre 2025

De gros changements à l´Échappée mettent rudement à l´épreuve Noémie, Robin et Félix. Un drame terrible touche la famille d´Astrid et secoue toute la communauté. Toujours suspendu, Richard traverse une période de remise en question. Le verdict final dans l´affaire du testament d´Armand bouleverse l´existence de Jade, Martine et Claudie. L´arrivée d´une nouvelle supérieure à la feuille de route impressionnante insécurise Marie-Louise et la pousse à se dépasser.