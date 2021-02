Épisode 10

Disponible jusqu'au 13 mars 2021

C´est le bal de finissants et les étudiants doivent faire leurs adieux à l´Académie. Mais avant tout, Wendy doit prendre son courage à deux mains et laisser Ève en bonne et due forme. Cette dure conversation vient toutefois semer le doute chez elle : est-­ce que Scarlett est réellement prête à l´aimer ? Durant la cérémonie, Julie brille par son absence et Marie se donne la mission d´y remédier. Et quand tout le monde est enfin rassemblé, Clément leur fait une surprise qui viendra les toucher droit au coeur.