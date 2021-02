Épisode 09

Disponible jusqu'au 13 mars 2021

C´est la panique quand Agathe apprend que le poste de Madame Léger est mis en péril. Toute la bande se mobilise et Wendy et Scarlett vont même jusqu´à présenter une réforme contre celle d´Agnès. Ensemble, elles veulent prouver au conseil d´administration que leur école doit continuer d´évoluer. Marie, elle, doit se concentrer sur sa santé et se rend à une rencontre de groupe avec le soutien de Julie, tandis que Théo veut faire sa part en cherchant à devenir un amant plus attentionné.