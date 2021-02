Épisode 08

Disponible jusqu'au 13 mars 2021

Les réponses pour le cégep sont arrivées et tout le monde s´en réjouit, sauf Agathe. Elle doit avouer à ses amis et à son père qu´elle ne s´est pas inscrite puisqu´elle n´a aucune idée de ce qu´elle veut faire plus tard. Scarlett et Wendy doivent adresser le malaise qui plane entre elles depuis leur baiser spontané à la suite de leur rébellion contre la réforme. Et c´est grâce au cours de sexualité que Théo fait une prise de conscience importante qui lui permettra de comprendre l´inconfort de Marie face à leur intimité.