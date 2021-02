Épisode 07

Disponible jusqu'au 13 mars 2021

C´est le grand retour de Clément à l´Académie et Agathe fait son possible pour prendre soin de lui malgré sa résistance. La reprise des cours et de sa vie normale est plus difficile que prévu ; sa tête le fait souffrir et le froid qui persiste entre lui et Théo est de plus en plus lourd. Alors que la santé de Marie dégénère, Julie se décide à l´aider une fois pour toutes, de peur que sa situation s´aggrave encore plus, et Scarlett et Wendy font une découverte déstabilisante en vandalisant la voiture d´Agnès.