Épisode 06

Disponible jusqu'au 13 mars 2021

Afin de se racheter, Théo et Wendy organisent une surprise pour Marie dans le cours de barbecue. Leur joie est amplifiée quand Madame Léger leur annonce que Clément est sorti de son coma et qu´il est prêt à recevoir des visiteurs. Mais Théo tombe de haut en apprenant que Clément refuse de le voir ou de lui parler. En parallèle, Agathe se décide à faire le point sur sa relation avec Tom et Julie Couture confronte Marie quant à son potentiel trouble alimentaire.