Épisode 05

Disponible jusqu'au 13 mars 2021

Le chaos qui règne à l´Académie prend toute la place et toute la bande en oublie l´anniversaire de Marie. Même Théo, qui prend du retard dans ses cours à force de rester au chevet de Clément, omet de le souligner. Agathe, elle, doit subir le jugement des élèves et l´indignation mal placée de son père suite à l´humiliation provoquée par Victor. Et pendant ce temps, Scarlett et Wendy profitent d´une retenue pour se rapprocher, mais elles sont rapidement dérangées par la jalousie d´Ève.