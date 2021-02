Hakim Chajar - inspiration chef

Hakim poursuit sa quête d’inspirations et démontre sa façon de les transposer dans ses créations culinaires! Il nous entraîne en Argentine, en Espagne et un peu partout au Québec, dont aux Îles-de-la-Madeleine! Ses voyages et son goût pour la découverte de produits de qualité et de différentes techniques culinaires nous mènent à la rencontre de chefs et producteurs exceptionnels!