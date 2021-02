Disponible jusqu'au 1 janvier 2024

Rendez-vous d´humour avec Véronic DiCaire et ses complices. Cette semaine : une cowgirl et ses problèmes de cœur; les plans B d´artistes en pandémie : Marjo, Team White, Isabelle Boulay comme dans « Bingo! », et le retour de Chambre en ville; Gladys Darisse, courtière immobilière « pas d´classe, pas d´problème »; le Quincado Kit, cadeau pour vieil ado en mal d´être cool; et « La fille qui dérange tout le monde » aura-t-elle le dernier mot?