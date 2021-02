Drôles de Véronic

Drôles de Véronic est un rendez-vous hebdomadaire de sketchs et d’humour. Véronic DiCaire et ses complices nous offrent un 30 minutes de rire et d’émotion avec segments fantaisistes, parodies, personnages créés de toute pièce, et bien sûr, des imitations! Le tout au service d’un seul mandat : divertir.