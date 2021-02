Le harcèlement psychologique

Disponible jusqu'au 13 septembre 2021

Marie-Claude Barrette est fière d´animer cette émission qui représente parfaitement le contexte social dans lequel nous vivons. Elle dirige des entrevues qui ont pour but d´aborder une multitude d´enjeux de société. Encore une fois cette année, plusieurs sujets sont mis en lumière dans des discussions alimentées et appuyées par des invités et des spécialistes qui sont en lien direct avec les thèmes abordés. Les segments hors-studio réalisés par Marie-Claude permettent de bonifier le contenu des épisodes. Les intervenants impliqués dans ces segments viennent témoigner, expliquer ou appuyer les sujets traités en studio.