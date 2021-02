Disponible jusqu'au 13 septembre 2021

En compagnie de Marie-Soleil Michon, Mariana Mazza et Jean Airoldi, Marie-Claude se demande si les couleurs qui nous entourent ont de réels effets psychologiques et physiologiques sur nous. L´experte en couleurs, Marie-Chantal Milette, donne aussi quelques conseils et répond à leurs questions.