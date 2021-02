Épisode 06

Disponible jusqu'au 1 janvier 2026

Mélanie organise une pige d´ami secret pour favoriser la vie sociale du bureau, mais l´amie secrète de Mike semble vouloir plus que de l´amitié. Jean-Marc, Maude et Richard cherchent à amadouer Francine pour obtenir son vote, afin d´être élu comme délégué(e) syndical. Mélanie demande à Maude d´avoir une discussion sur la sexualité avec sa fille Léa, après avoir surpris celle-ci en train de se masturber. Et Phélippe part en croisade pour instaurer le recyclage des gobelets à café, mais sa motivation se retrouve dans les poubelles.