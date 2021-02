Épisode 04

Disponible jusqu'au 1 janvier 2026

Un prophylactique usagé est retrouvé dans le bureau après un party et Jean-Marc est mandaté par Mélanie de créer une commission d´enquête pour trouver le coupable. Maude prépare son audition pour Star Académie, en offrant, sur l´heure du lunch, une prestation musicale qui n´a rien de mélodieuse. Vicky trouve Benoît de son goût et use de stratagèmes discutables pour capter son attention. Et Mélanie emmène son adorable fille de 11 ans au travail, mais celle-ci s´avère être une véritable petite peste manipulatrice.