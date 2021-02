Épisode 12

Disponible jusqu'au 1 octobre 2023

Droit au but avec Cathy Gauthier, Pierre-Yves McSween et Marie-Chantal Perron. Sans détour, nos invités se confient librement sur leurs familles et belles-familles et répondent à la question de Pierre-Yves : se marier, est-ce vraiment une bonne idée? Entre le mariage stressant et couteux de Cathy, celui de Marie-Chantal pour les prêts et bourses et le sentiment qui habitait Charles au moment d´échanger ses voeux, vous serez vous aussi conviés au rire et à l´émotion!