Rachid Badouri, Debbie Lynch-White et Mehdi Bousaidan nous en mettent plein la vue! Nos trois invités répondent avec émotion à la question de Charles sur le sacrifice de leurs parents. Surtout lorsque ces derniers sont immigrants. Et notre animateur nous raconte de façon colorée et détaillée la première fois qu´il a rencontré son ex-belle-famille, ce qui donne lieu à des révélations cocasses et surprenantes de la part de nos artistes. Fous rires garantis.