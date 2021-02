Épisode 05

Disponible jusqu'au 1 septembre 2021

Jean Béliveau songe sérieusement à la retraite, mais les arguments de Hartland Molson, Sam Pollock et de Henri Richard ainsi que le soutien inconditionnel d´Élise finissent par le convaincre de jouer une autre année. La saison débute difficilement avec Claude Ruel, le premier coach francophone de l´histoire des Canadiens. Aux difficultés internes de l´organisation s´ajoutent les évènements de la crise d´octobre et de nouveaux problèmes de santé pour Béliveau. Malgré les circonstances, Jean reste un leader incontestable capable d´unir et de raviver la passion de son équipe. Il comptera son 500e but en carrière à l´aube d´accrocher ses patins.