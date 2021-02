Épisode 04

Disponible jusqu'au 1 septembre 2021

Au début de la saison 1964-65, Sam Pollock prend la relève de Frank Selke pour diriger l´équipe. Alors que sa santé inquiète la direction et son épouse, Béliveau est confiant quant à lui de ramener la coupe Stanley à Montréal. C´est sous le leadership de Béliveau, l´énergie des jeunes joueurs et l´expérience des vétérans que les Canadiens gagnent la coupe Stanley quatre fois en cinq ans et redeviennent l´équipe légendaire qui a marqué les années 50. Alors qu´Élise pense que Jean est mûr pour sa retraite, il annonce son désir de gagner une 10e coupe Stanley.