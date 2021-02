Béliveau

Jean Béliveau fut, entre 1950 et 1971, un des plus grands joueurs de hockey de son époque. Gentleman, company man, homme d’affaires, gentil géant, capitaine, vedette, mari, père de famille, son histoire est aussi celle de la rivalité Québec-Montréal. Celle du Québec de la révolution tranquille, de la prise de pouvoir des Canadiens français, du hockey qui se modernise, de l’affirmation des joueurs face aux dirigeants de la ligue et de la « fabrication » d’un héros national.