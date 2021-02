Épisode 03 - Corine

Disponible jusqu'au 8 février 2026

Pelletier accepte l´aide de l´Escouade alors que l´enquête sur l´attaque se complexifie. Nos policiers interrogent des témoins importants et réalisent de plus en plus que les retombées et les ramifications de l´enquête ne cessent de se multiplier. De son côté, Stéphanie tente de convaincre Pascal d´abandonner les démarches de déclaration de la victime pour éviter qu´il se fasse trop de mal en se remémorant de douloureux souvenirs suite à la mort de son père.